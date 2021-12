José Mourinho, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 contro la Sampdoria: "Non abbiamo giocato bene, una partita bruttissima, non abbiamo giocato per niente bene. Stanchi? Forse, ma anche loro. Nel secondo tempo non mi sembrava però, nel primo invece sì. Tante palle perse, poca concentrazione. Magari meritavano di più perché volevamo vincere, ma abbiamo giocato male. I difetti che non vorrei più vedere? Contro l'Atalanta abbiamo avuto coraggio di giocare, di vincere i duelli, oggi non ho visto questo atteggiamento. Sono al fianco dei miei, non voglio essere troppo critico. Dall'altra parte c'era una squadra che non voleva giocare, hanno perso tempo. Dopo l'1-1 abbiamo di nuovo voluto vincere, loro invece sono felici con un punto. Se doopo la pausa, con il ritorno Pellegrini, cambierò modulo? Vediamo, vediamo prima il suo ritorno, poi spero che non succeda niente per problemi di Covid, visto che tanti partiranno. Un bilancio di questi primi mesi? Una classifica normalissima, con le altre big davanti e la nostra classifica normalissima".