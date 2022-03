Mourinho avrebbe messo nel mirino Conor Gallagher. Parliamo di un classe 2000, di proprietà del Chelsea e in prestito al Crystal Palace, dove sta mettendo in luce tutte le sue qualità. I Blues del futuro non hanno certezza, ma il destino di questo gioiellino che abbina fisicità e qualità si deciderà a giugno, quando tornerà dal prestito.