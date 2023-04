La Roma festeggia una qualificazione meritata alle semifinali di Europa League dopo una prestazione super contro il Feyenoord ma non solo. Nell’immediato pre-gara Smalling ha annunciato il rinnovo fino al 2025: “Sono molto vicino a firmare il rinnovo, ci saranno presto notizie”. Mourinho può sorridere per la conferma di un pilastro ma anche per il sempre più probabile arrivo di un giovane difensore olandese di belle speranze., centrale di 191 cm seguito con grande attenzione anche dall’Ajax. I suoi agenti, che in Italia seguono l’olandese del Bologna Schouten, hanno dato la propria parola alla Roma.Trova conferme l’indiscrezione rilanciata da CusanoTv su un colpo di prospettiva per Mourinho.Ora Tiago Pinto deciderà, nei prossimi giorni, se chiudere un’altra operazione con largo anticipo come già fatto con il centrocampista del Lione Aouar.