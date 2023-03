José Mourinho, scrive il Corriere dello Sport, ha dato la propria disponibilità alla permanenza alla Roma. Per certificare il tutto, però, servirà un incontro diretto con la famiglia Friedkin, un faccia a faccia nel quale lo Special One vorrà capire se e quale sarà la progettualità del club nelle prossime stagioni e quante possibilità di rinnovo esistono. Una delle condizioni su cui chiederà garanzie, però, è quella della costruzione della rosa visto che a prescindere dai risultati di questa stagione il suo intento per l'immediato futuro è quello di provare a vincere. Da parte sua la proprietà americana, pur senza aver ancora mandato segnali, è soddisfatta del lavoro del tecnico portoghese.