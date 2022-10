Buona notizia per la Roma, che recupera Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo giorni di lavoro differenziato per un fastidio muscolare al flessore, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura alla vigilia della gara in casa contro il Lecce. Ora tocca a Mourinho decidere se schierarlo nella formazione titolare oppure farlo partire dalla panchina, con Matic dall'inizio.