ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con ilAllenatore bravo, ha organizzato bene la squadra con 10 uomini, ci ha creati tanta difficoltà. Hanno fatto anche bene a prendere qualche minuto in più di gioco fermo. La posizione della classifica è dura ma la realtà è che mi dispiace per i loro tifosi, allenatore e giocatori"."A volte ho la sensazione che potevo fare qualcosa di più,, ho cambiato sistema due volte, ho messo tutto quello che potevo offensivamente.Poi che Matic potesse fare la differenza. Quando vinci al 90esimo"Il suo adattamento, la sua voglia di aiutare la squadra. Non sono mai frustrato perché non fa gol, è un ragazzo che dà tutto quello che ha che crea enormi difficoltà all'avversario, gli avversari gli fanno spesso falli anche più duri, sono contento per Nicolò.""Un conto è un giocatore che si allena solo con la primavera e un conto chi lascia la primavera e diventa della prima squadra.ha già un potenziale da prima squadra. Ha tanto da imparare ma è già di un livello da prima squadra. Non ho fatto pazzie a metterlo perché sapevo che poteva fare il gol della vittoria."mi interessa quella successiva. Quando un allenatore non pensa alla prossima di solito non finisce bene. Ho avuto esperienze di questo. Poi è difficile conviverci quando sbagli, rifiuto di parlare della prossima partita di campionato"Se devo rispondergli? Certo che no".