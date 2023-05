Josè, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo il pareggio ottenuto a Bologna:“Se Orsato ha detto qualcosa dopo la sbracciata su Ibanez? No, niente.”- “E’ anche emozionante, significa che il tempo passa e che loro sono cresciuti e io ho la forza di stare qui dopo tanti anni. La gente si può stancare di me, di Ancelotti, ma noi siamo qui.”“E’ fantastica, si può dire quello che si vuole, anche in base di un risultato finale, si vince, si arriva settimi, per me è una stagione dei limiti di questa gente e per me è veramente fantastico. Anche oggi partita difficile contro una squadra organizzata. E’ un pareggio solido, non sofferto. Con un rigore gigante. I ragazzi hanno fatto molto bene.”“Wijnaldum è recuperato. L’ho messo fuori prima perché non volevo mangiare un’opportunità di cambio. Celik è in dubbio, Dybala è un grande dubbio.”“I tifosi mi devono sentire, quando eravamo secondi o terzi in classifica io ho sempre detto che dovevamo pensare alla partita successiva perché non avevamo il potenziale per arrivare fino in fondo con l’accumulazione della stanchezza. Abbiamo sempre pensato partita per partita, è da mesi che lo dico.”“Partiamo da una mia domanda, il fallo di Palomino a Dybala avete dato tanti replay come l’azione di Camara di oggi?! Va sulla palla ma ci va con vera aggressività, è una decisione corretta e giusta. Questa partita per me è un orgoglio, la squadra anche se gioca un ragazzino di under 15 o se gioca una ragazza della femminile, la squadra non cambia la sua professionalità, il suo cuore, la sua empatia. Può cambiare la qualità ma non i principi di base, è veramente un orgoglio. Svilar oggi prima partita, Missori la prima, Tahirovic non ne ha giocate tante. Collettivamente la squadra ha fatto una buona partita”.