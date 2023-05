viene impiegato veramente poco da parte dei padroni di casa, si limita ad assistere.prestazione abbastanza ordinata e attenta, porta avanti il suo compito con fermezza fino a quando un infortunio non lo costringe ad uscire dal campo.(dall’8’ stnon fa rimpiangere il compagno).in difesa è davvero un leader, aiuta i compagni e non permette all’attacco rossoblù di andare in profondità. Prezioso.rispetto ai compagni di reparto è un po’ più insicuro ma comunque non demorde. Cresce nel corso della partita.le incursioni avversarie lo destabilizzano e spesso fatica ma dalla sua ha il fatto di giocare la prima gara in Serie A.sicuramente non nella sua giornata migliore, gioca una gara di alti e bassi in cui non riesce ad esprimersi come vorrebbe.ottima presenza in campo, il suo supporto rende la Roma più determinata a centrocampo. Bene così.(dal 31’ stsenza infamia e senza lode).viene spesso chiuso dagli avversari e non riesce a trovare le giocate giuste per rendersi pericoloso. Peccato.lo spirito di sacrificio e la forza di volontà non gli mancano, nel primo tempo tenta la conclusione dal limite ma la palla viene deviata da Dominguez.(dall’8’ stnon è decisivo come in Europa ma gioca una buona partita).non brilla ma allo stesso tempo non delude, a tratti pericoloso e a tratti da rivedere.(dal 25’ stsi mette subito a disposizione dei compagni).l’atteggiamento è quello giusto, non riesce a segnare ma comunque ci prova dall’inizio alla fine.(dal 9’ stentra in maniera equilibrata sul match).nonostante le assenze e la testa all’Europa riesce a portare a casa comunque un buon punto.