, allenatore dellaha parlato in conferenza stampa a margine di un evento all'università di Lisbona: "Mi sento come fossi a inizio carriera. Se sono cambiato, è in positivo. Mi sento giovane e mi dovrete sopportare per qualche altro anno. Ho imparato dagli errori e mi sono adattato alle diverse situazioni. Molti tendono a mostrare un'immagine di sé diversa dalla realtà, io non ho mai nascosto chi sono o cosa penso. Le sensazioni per la finale di Tirana? Uguali alla prima finale giocata. I 90 minuti della finale sono quelli in cui sono più tranquillo. Come si prepara? La pressione è tanta, si analizzano prima bene gli avversari, cerchiamo di abbassare la pressione cercando di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili, con poche scelte da fare in campo. Ho festeggiato poi in quel modo perché ora sono meno egocentrico, penso di più alla felicità degli altri. Amo essere a Roma. Non amo quante volte perdo, e lì mi capita di perdere più che altrove. Amo Roma, però, perché loro mi amano e ho una relazione di grande empatia con le persone dentro e fuori dal club. Nessuno mi ha mentito o ingannato o promesso molti zeri (sul mercato). Sono lì perché mi piace".- Mourinho si concentra poi sul mercato e sulla situazione di, il cui riscatto dalè in bilico (l'accordo prevedeva 13 milioni, i capitolini vorrebbero uno sconto di 5-6 milioni o il rinnovo del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze): "Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che stava festeggiando il suo trentesimo compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito lo consente… È stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. È stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse, ma vedremo".- Ancora sul mercato, Mourinho sa che a Roma sarà"Era molto più facile quando, per esempio, ero al Chelsea. Schioccavo le dita e il giorno dopo il giocatore era lì. Ma questa situazione è interessante, è buona, ci aiuta anche a pensare non solo al prodotto finito, ma anche al prodotto che sta per essere finito e ad investire su di esso. È bello prendere dei diciottenni che qualche mese fa erano in Primavera e che, dopo pochi mesi, giocano una finale europea e vengono convocati in nazionale. È gratificante. Ecco perché dico che la mia carriera è lunga, lunga, lunga ed è ricca di esperienze diverse. Questo profilo di club e questo profilo di progetto arricchiscono le mie esperienze".