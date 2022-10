Al 39' Ndombelé salta un avversario in area, Rui Patricio esce basso, i due vengono a contatto: per l'arbitro Irrati è calcio di rigore. José Mourinho si alza dalla panchina, ripete "no" e si sbraccia. Irrati viene richiamato al Var e dopo l'on field review fa un passo indietro e toglie il rigore al Napoli.