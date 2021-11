risultato positivo al Covid. "Quello che abbiamo provato in allenamento è tutto perso. Abbiamo tanti problemi ai quali dobbiamo trovare delle soluzioni e c'è chi a volte è costretto a giocare in una posizione non sua. Siamo in un momento di difficoltà e stamattina è successo tutto velocemente (riferendosi alle positività di Cristante e Villar, ndr), a ora solo io so come giocheremo. Non l'ho comunicato nemmeno ai miei collaboratori".- "Non sarà Zaniolo a prendere il posto di Cristante, non lo vedo in quel ruolo. Difesa a tre? Io non l'ho mai detto, è un'ipotesi di voi giornalisti. Domani andremo in un ambiente difficile: lo stadio, i tifosi e la nuova proprietà danno più motivazioni, ma lo saremo anche noi di fronte a circa 2000 tifosi giallorossi.; si può anche non vincere, ma l'importante è entrare in campo con l'idea di conquistare i tre punti".- "Di Sheva ricordo quando l'ho visto giocare, è un calciatore che. Da ct dell'Ucraina ha dimostrato di avere un'idea di calcio ben precisa. E' un leader tranquillo. Gli auguro di rivivere la mia stessa carriera: alla prima partita da allenatore ho perso, ma poi ho vinto tanti titoli".- "Sia noi che loro abbiamo tanti indisponibili, giocare contro una squadra che ha appena cambiato allenatore è sempre un incognita.. Credo che alla fine sarà una partita divertente, come tutte quelle della Roma tranne una: quella a Bodo, dove a divertirsi sono stati loro. Se ho la pazienza di aspettare che venga costruita la squadra? Prossima domanda".