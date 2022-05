Negli ultii anni il Manchester United ha prodotto giovani talenti di grande valore, basti pensare a Rashford, Greenwood e ora Elanga, tanto per citare i più in vista. Mourinho non ha smesso di guardare alla sua ex squadra e al settore giovanile che anche lui ha osservato da vicino. Tra questi c'è anche James Garner, tra i protagonisti della promozione del Nottingham Forest, dove ha giocato. "Lui è un giocatore vero", ha confidato a un amico lo Special One come riportato dal 'Manchester Evening News'. Nel 2018 Mourinho aveva già lanciato in un'amichevole estiva l'allora 17enne Garner, che era in panchina nella penultima partita del portoghese sulla panchina dello United.