Sette milioni euro netti all'anno più bonus: è la cifra messa sul piatto dalla Roma per convincere Josè Mourinho, annunciato a sorpresa come nuovo tecnico dalla prossima stagione. Numeri importanti, un ingaggio favorito dal Decreto Crescita, che abbatte il costo lordo dell'affare. Ad aiutare, però, è anche l'accordo precedente tra lo Special One e il Tottenham: fino a giugno 2022, infatti, Mourinho verrà aiutato dagli Spurs a raggiungere quei 16 milioni che erano garantiti a Londra. Il Tottenham, dunque, pagherà i restanti 9 milioni per una stagione.