L'arrivo di José Mourinho alla Roma ha acceso l'entusiasmo dei tifosi e non solo. I betting analyst, infatti, sono convinti che l'impatto dello Special One si farà sentire tanto da quotare un piazzamento Champions nella prossima stagione a 4, una soglia relativamente bassa. Più difficile, invece, vedere il portoghese issarsi in testa al campionato alla sua prima stagione sulla panchina giallorossa con il tricolore in quota a 15. Piu probabile l'effimero titolo di campione d'inverno che vale 7 volte la posta. Ma non c'è solo il campionato, perché la Roma proverà a competere anche in Coppa Italia: il successo nel torneo nazionale per Mourinho è offerto a 7. In caso di doppio trionfo nei confini nazionali (doblete), la quota è invece 100. Altro grande obiettivo della stagione dello Special One sulla panchina giallorossa sarà portare a casa i due derby con la Lazio. Un successo in stagione contro i biancocelesti si gioca a 1,85, mentre due successi nell'arco del prossimo anno pagano 4,50 volte la posta.