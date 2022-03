Pinto è volato lunedì scorso a Parigi, un viaggio andata e ritorno in giornata per un incontro di mercato top secret. Casuale la presenza in aeroporto a Fiumicino nelle stesse ore di Mourinho, che tornava da un viaggio personale. Il gm giallorosso, che non avrebbe incontrato il Psg, è da tempo sulle tracce di Renato Sanches, il centrocampista portoghese del Lille gestito dallo stesso agente di Mourinho. Ha un solo anno di contratto con i francesi che devono fare un paio di cessioni per sistemare i conti e chiedono 15-20 milioni per Sanches, il proprietario Alessandro Barnaba è un uomo molto vicino ai Friedkin: insomma gli ingredienti per una trattativa ci sono tutti come riportano il Tempo e il Messaggero.