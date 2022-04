Cristante è sul mercato? Forse sì, ma non l’ha messo Mourinho. Almeno a sentire le parole dello Special One che ieri ha ironizzato sul centrocampista che sembra sempre più indispensabile per gli equilibri della Roma. Tolto il Covid e una squalifica l’ex atalantino ha giocato sempre. E ben 24 volte su 28 per novanta minuti. Leader silenzioso di uno spogliatoio che lo ha incoronato già nei primi mesi come dimostrano le parole di elogio di Daniele De Rossi.





FUTURO - Oggi il destino di Cristante è in bilico, e non di certo per volere di Mourinho. “Dicono che non lo voglio e che è sul mercato”, dice per far sorridere Ciro Ferrara su Dazn. In realtà il messaggio è bipartisan: a chi lo scrive, e a chi non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo. Perché è vero che il suo contratto scade nel 2024, ma è altrettanto appurato che lo stipendio da 1,8 milioni stona con quelli degli altri compagni di squadra. Meno di lui prende solo Vina tra i presunti titolari. Il suo agente è Giuseppe Riso, lo stesso di Gianluca Mancini. La cifra chiesta su per giù la stessa: 3,5 milioni più bonus. Quasi il doppio. Da qui la possibilità di vederlo sul mercato. Sfumato il Siviglia restano alla finestra Milan e Juventus. Il prezzo sarebbe intorno ai 18 milioni. Ma le ultime prestazioni (anche in azzurro) di Cristante, così come accaduto per Mkhitaryan, potrebbero cambiare le carte in tavola.