L'allenatore della Romaha parlato a Dazn dopo il pareggio di Sassuolo:"Se al 90' si perde e poi si pareggia cambia un po' la dinamica emozionale. Se mi avessero detto prima che avrei pareggiato, non avrei voluto, ma in questo caso dico grazie mille. Metto questa partita sul livello di Bologna, Verona, gare in cui avremmo potuto pareggiare e sarebbero stati punti in più. Abbiamo 8 punti nelle ultime 4 partite, potevano essere di più ma ci prendiamo questo atteggiamento di squadra che lotta fino alla fine"."Non penso che dieci minuti siano sufficienti per cambiare le statistiche, Abbiamo avuto un po' più di stabilità e di qualità in uscita con Kumbulla. Nella prima parte della gara ci è mancato ordine, disciplina, ogni volta che la palla arrivava a Karsdorp e Vina non c'erano soluzioni interne. Nell'ultima parte siamo migliorati, penso che il punto sia meritato anche se siamo venuti qui per vincere".Posso dire che solo una frase circolata non è una bugia, il resto è giornalismo di quinta categoria. Se c'è una qualità che questo gruppo ha quella è l'empatia, l'unità. Si può dire giocatori scarsi, Mourinho scarso, ma la squadra è unita. Avremo gli incubi sul secondo gol, ma siamo un gruppo molto unito"."I giocatori devono sentirsi a proprio agio in campo. Non è il modulo che piace a me, ma per me è importante che i giocatori stiano bene, e cerco di comporre un puzzle idoneo alle loro caratteristiche. Oliveira e Pellegrini? E' la prima volta che giocano insieme, uno è arrivato da poco e l'altro è tornato da poco. Sono giocatori di qualità. L'adattamento di Mkhitaryan è stato davvero felice, il più fondamentale della squadra. Dobbiamo migliorare, fare il possibile per migliorare la classifica e giocare al meglio la Conference League, che la gente sbaglia a sottovalutare".