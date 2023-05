A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, il tecnico dei giallorossi, José Mourinho, si intrattiene qualche minuti a DAZN: "Mercoledì abbiamo perso Celik, abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. Belotti farà uno sforzo per aiutarci. Poi in una situazione in cui la partita è al limite magari anche Dybala potrebbe giocare qualche minuto. Wijnaldum, Smalling ed El Shaarawy non hanno nessuna possibilità di giocare, sono in panchina per stare insieme.



SULL’INTER - “Affrontare l'Inter? Io lavoro sulla mia testa in tal senso, al di là dei sentimenti verso una squadra io sono nato figlio di giocatore e cresciuto figlio di allenatore, sono invecchiato come allenatore con la mentalità ultra professionista. Io penso solo alla Roma".