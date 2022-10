L'allenatore della Roma, José Mourinho non si accontenta dell'attuale rosa e come riporta il Romanista, il tecnico portoghese ha chiesto alla società due rinforzi, uno in difesa e uno a centrocampo. I nomi più gettonati sono Ndicka dell'Eintracht Francoforte e Aouar del Lione, entrambi in scadenza nel 2023.