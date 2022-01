Nelle ultime ore in casa Roma era emersa con forza la voce di un possibile arrivo del 35enne Joao Moutinho in scadenza col Wolverhampton. Da Trigoria, però, arrivano secche smentite sulla trattativa. Il portoghese, gestito da Mendes, non interessa vista l'età e l'assenza di nuove cessioni. Lo stesso entourage del calciatore fa sapere che Moutinho concluderà la stagione da titolare in Premier prima di prendere una decisione.