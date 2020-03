Mykhailo Mudryk, classe 2001 cresciuto nello Shakhtar. su Instagram non si è sottratto alle domande su un suo possibile approdo alla Roma: “Io e il mister Fonseca ci siamo lasciati in ottimi rapporti, stavamo bene. Probabilmente lo scorso anno ancora non mi vedeva come un giocatore pronto e utile per il risultato immediato. Poi ha lasciato lo Shakhtar e non ha avuto il tempo di aspettarmi e darmi fiducia, e probabilmente adesso ha cambiato idea. Forse adesso la pensa diversamente. Però posso assicurarvi che dopo la sua partenza non abbiamo comunicato”. Nei giorni scorsi Mudryk era stato accostato alla Roma, ma il giovane preferisce non sbilanciarsi: “Il mio principale obiettivo è allenarmi al massimo per dimostrare, prima a me stesso poi agli altri di migliorare sempre di più. Al resto in questo momento non penso. Le notizie dell’interessamento della Roma le lascio al mio agente, non parlerò di questo. Le offerte che arrivano sono gestite da lui, io non voglio entrarci: il mio lavoro è allenarmi e giocare”.