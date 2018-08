Steven N'Zonzi è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma: il nome caldo del centrocampo, per quanto riguarda il calciomercato giallorosso, sarà ceduto dal Siviglia per una cifra vicina ai 30 milioni più 5 di bonus, vicina dunque ai 35 della clausola rescissoria, secondo Sky Sport. Accordo trovato ieri sera tra la Roma e il giocatore per un compenso da 3 milioni di euro più premi per 4 anni di durata, definita anche la commissione di 5 milioni al padre-agente.



CONTATTI CHE VANNO AVANTI DA SETTIMANE - Regalato a Di Francesco dunque uno degli ultimi due tasselli della nuova Roma, ringiovanita da un mercato portato avanti con un occhio al futuro, al quale manca solo un esterno. Il francese classe '89, campione del Mondo in carica e relegato in tribuna ieri nella Supercoppa di Spagna, passa dunque in giallorosso dopo contatti che vanno avanti incessanti da settimane e dopo le parole de ds del Siviglia Joaquin Caparros: "Steven ci ha comunicato la volontà di volersene andare, ma ha ancora due anni di contratto con noi e se questa è la sua intenzione deve portarci un’offerta importante. Il che vuol dire una squadra che paghi la clausola rescissoria o giù di lì." Fase cruciale della trattativa dunque: Monchi sta definendo l'affare con il Siviglia in queste ultime ore e si è ormai entrati nella fase decisiva.