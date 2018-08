Io non ho dubbi. Non ne ho e mi pare di aver già detto (scritto?) come fosse proprio quella di N’Zonzi la tipologia di giocatore che sarebbe servito alla Roma come l’acqua a un vaso di gerani. Un gigante che ruba palla e, nel tempo, s’è reinventato uomo dai piedi, se non al cachemire, perlomeno di buonissima lana. Il suo acquisto da molti viene letto come una sorta di prepensionamento per Daniele De Rossi, 35 anni, le cicatrici di chissà quante battaglie e capitano indiscutibile di questa Roma. Sbagliato. Io credo che proprio De Rossi sia stato il primo a fare il ‘pugnetto’ (sapete quel gesto di esultanza tipico no?) quando s’è saputo a Trigoria del neo acquisto di Monchi.



Sì, il primo. Perché a Daniele De Rossi, aldilà del numero delle partite che giocherà - statene certi: alla fine sarà tra i cinque sei giocatori che avranno giocato di più - interessa vincere qualcosa, finalmente. E sa che il nuovo arrivato per esperienza e livello internazionale, può dargli una mano di quelle parecchio robuste. E chissà che, nei ghirigori tattici che ronzano nella testa di qualsiasi allenatore – sapete bene come il cambio di modulo sia per i tecnici come le sirene per Ulisse… - e quindi di Di Francesco, non venga fuori una Roma alternativa al 4-3-3 con Steven e Daniele a fare da doppio muro in un 4-2-3-1 che certo piacerebbe ai tifosi, con Pastore alle spalle delle punte e, magari Under e Marlos sulle fasce. O Taison?



Ho detto (scritto?) Taison e Marlos? Sì, perché abbiamo capito come Monchi ci proverà fino all’ultimo a infilarci dentro un giocatore di gol e fantasia che sia mancino e giochi sulla fascia contraria. Vabbè, Taison è destro a gioca a sinistra e non è quello che cerca Di Francesco nello specifico perché vuole un mancino che sappia giocare a destra, ma il giocatore è davvero forte e se si riesce a cedere qualcuno là davanti, perché no? Certo, Marlos è mancino e a destra sa starci eccome e questo farebbe di lui il sospettato numero uno nel taccuino di Monchi. Nell’attesa però, non si può non notare come la sostanza di N’Zonzi sia certamente preferibile, almeno nella Roma, ai talentuosi svolazzi del “traditore” Malcom. Sicuramente più utile, certamente più strutturale al progetto difranceschiano. Anche se bisognerà cedere qualcuno, considerando i posti in piedi (9 giocatori) per le attuali tre maglie di centrocampo. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare a tutti noi nell’orecchio e, per questo, è questione di poche ore ormai. Perché si ricomincia e anche stavolta sarà bellissimo.