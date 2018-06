Radja Nainggolan continua a far parlare. Ieri è uscita una prima anticipazione dell’intervista integrale rilasciata alla tv belga VTM. Tra i tanti temi toccati c’è anche quello di aver avuto un’adolescenza difficile. “Eravamo in tre a casa. Mio padre era sparito e mia madre doveva pagare i suoi debiti” dice il centrocampista giallorosso. “Guadagnava 1300 euro lavorando dieci ore al giorno, mangiavo le stesse cose anche tre volte a settimana e succedeva che per un mese potevamo restare senza elettricità”.





Poi arriva il momento di trasferirsi in Italia, ma Nainggolan è costretto a lasciare la scuola. “Non ho potuto fare altrimenti – racconta il belga – Dopo sei mesi volevo tornare indietro, ma mio fratello mi ha convinto a continuare e a restare. A Pescara guadagnavo 1400 euro al mese, riuscivo a mandare 500 euro a mia madre per aiutarla”. Il rapporto con il padre, però, non si ricompose mai. “Sono andato in Indonesia quattro anni fa. Volevo dargli un’altra possibilità, volevo perdonarlo, ma mi ha voltato le spalle chiedendomi dei soldi “.



Sul Mondiale: “Non andarci è un colpo davvero duro per me, perché ne ho già saltato uno – racconta il Ninja -. Dopo la mia carriera non voglio avere niente a che fare con il mondo del calcio, ci sono troppi leccaculo. Io dico quello che penso, quello che sento. Questo è il mio problema, ma sarà sempre così”.



Il belga spiega poi i motivi della sua vita fuori dal campo, spesso sopra le righe: “Guarda, io vivo giorno per giorno. E ogni giorno può essere il migliore della mia vita. Sono un professionista, mi alleno e lavoro duramente. Sono anche un papà che porta i figli a scuola la mattina”. Una parte importante della vita del centrocampista sono anche i tatuaggi, che raccontano una storia precisa, a partire da quello sulla sua gamba destra che raffigura il dollaro: “E’ stato a Las Vegas. Ho perso un sacco di soldi e allora mi sono detto: devo fare un tatuaggio per ricordarmi questo giorno”.