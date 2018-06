Radja Nainggolan è sempre più vicino all’Inter. Negli ultimi giorni il centrocampista belga è al centro delle voci di mercato che lo vedono ormai ad un passo dalla squadra di Spalletti e i tifosi della Roma si preparano a salutarlo anche pubblicando messaggi emozionanti su Instagram. “Purtroppo siamo al momento dei saluti. Posto le due foto scattate insieme a te, perdo un amico. Sei sempre stato un esempio, persona umile e vera. Ti auguro tutte le fortune con il prossimo club, te le meriti. Ciao e in bocca al lupo“, parola del giovane Samuel. L’amara conferma arriva direttamente dallo stesso Nainggolan, che ha cliccato ‘like’ sul post. Ma c’è chi non si arrende, chiedendo a gran voce una protesta davanti ai cancelli di Trigoria per bloccare la cessione del Ninja.