Andrea Carnevale, direttore tecnico dell'Udinese, parla a Radio Crc di Alex Meret: "Complimenti al presidente De Laurentiis per l’ingaggio di Ancelotti, dopo questa stagione straordinaria il Napoli potrà ancora lottare per lo scudetto. Meret? È uno dei giovani migliori del panorama europeo assieme a Donnarumma, l’Udinese partirà con lui titolare, il presidente vuole così, ricorda molto Handanovic, tecnicamente è anche più forte. Chi lo prenderà in futuro farà un affare, diventerà fortissimo. Sembra quasi un vecchietto, è molto freddo, in campo internazionale è vero che ha fatto solamente le nazionali giovanili, ma ha una personalità importante che gli permetterà di giocare a livelli alti. Zielinski? Ancelotti ha avuto tantissimi campioni in carriera, un talento come il polacco non si può non vedere, ci punterà molto, fa bene De Laurentiis a non venderlo, ha ancora tanto da far vedere".