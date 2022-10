Roma-Napoli è il big matche dell'11esima giornata di Serie e andrà in scena domenica 23 ottorbe a partire dalle 20.45 allo stadio Olimpico. José Mourinho, padrone di casa, arriva dal successo di misura per 1-0 trovato sul campo della Sampdoria e con l'assenza di Dybala ridarà questa volta spazio dal 1' a Nicolò Zaniolo che a Genova era partito dalla panchina. Luciano Spalletti ritrova i giallorossi da rivale e arriva nella Capitale da capolista assoluto, con la squadra che sta attraversando un momento di forma strepitoso e con il dubbio in attacco fra Politano, Lozano e Raspadori, da affiancare a Osimhen e Kvaratskhelia.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Napoli, con calcio d'inizio alle ore 20.45 di domenica 23 ottobre all'Olimpico sarà trasmessa in tv da Dazn. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app dell'emittente Ott.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.