Il big match tra Roma e Napoli è la sfida che chiude la domenica di Serie A. Riflettori accesi all'Olimpico, si parte alle 20.45.. La squadra di Mourinho in casa non ha ancora mai pareggiato. Dall'altra parte c'è un Napoli che va a mille all'ora: l'ex Spalletti è primo con ancora quello 0 nella casella delle sconfitte, ha il miglior attacco del campionato e tra Serie A e Champions ha vinto tutte le ultime dieci partite.- Mourinho ha preparato la gara senza i soliti quattro Celik, Dybala, Wijnaldum e Darboe.Camara ha vinto il ballottaggio con Matic per affiancare Cristante in mezzo al campo, Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. Nel Napoli Olivera ha vinto il testa a testa con Mario Rui e. Ancora Juan Jesus - e non ancora Ostigard - al centro della difesa.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.: Mourinho.: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.: Spalletti.