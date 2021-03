è il posticipo domenicale nonché il. Una sfida importantissima per entrambe le squadre in ottica piazzamento Champions League. Da un lato, infatti, i padroni di casa allenati dae protagonisti in Europa League sono chiamati a riscattare il ko col Parma che li ha fatti precipitare al sesto posto a -5 dall'Atalanta. Dall'altro, invece, i biancocelesti di Gennaro Gattuso sono in serie positiva da 4 gare (3 vittorie e 1 pareggio) e, in caso di vittoria si porterebbero a -2 da Juventus e Atalanta (terza e quarta a parimerito) con una gara da recuperare il 7 aprile proprio contro i bianconeri.Ilha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Roma in Serie A (1N, 2P), ma è dal 1976 che i giallorossi non perdono tre gare consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato. É dall’aprile 2012 che una sfida all’Olimpico tra Roma e Napoli in campionato non si chiude in. Considerando gli ultimi due campionati di Serie A, la Roma ha una percentuale di vittorie del 58% conin campo, che si abbassa al 38% senza il francese sul terreno di gioco. Il primo gol diin Serie A è arrivato allo Stadio Olimpico contro la Roma nel settembre 2015 (con il Sassuolo): l’esterno offensivo del Napoli ha realizzato una delle otto reti in questo campionato proprio nel match d’andata contro i giallorossi.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.(4-3-3): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.​