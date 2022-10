Riflettori accesi domenica prossima sull’Olimpico dove la capolista imbattuta Napoli farà visita ad una Roma che sogna di rifilare il primo dispiacere stagionale alla formazione campana e di ridurre sensibilmente il ritardo dalla prima posizione della graduatoria. Una gara, sicuramente è il match clou dell’undicesima giornata, la cui posta in palio vale doppio ed il cui risultato potrebbe avere il suo peso anche sulle aspettative stagionali delle due squadre. Sarà anche una sfida interessante, che andrà scena alle 20:45, tra i tecnici Mourinho e Spalletti, che si sono sfidati dalla panchina già sei volte, con quest’ultimo che non ha mai vinto contro lo Special One che ha all’attivo tre vittorie e tre pareggi. Non altrettanto positivo il portoghese quando ha sfidato il Napoli contro il quale ha vinto due volte e pareggiato in tre occasioni a fronte di un solo successo all’attivo per gli ospiti. La scorsa stagione sia all’andata che al ritorno fu pareggio ad occhiali nella capitale e 1 a 1 al Maradona. In serie A le due squadre si sono affrontate già 150 volte con un bilancio leggermente a favore dei giallorossi in grado di vincere e pareggiare 52 volte contro i 46 successi degli azzurri. In campionato la Roma è reduce dal successo a Genova contro la Sampdoria grazie ad un gol su rigore di Pellegrini al 9° mentre il Napoli dal sofferto 3 a 2 casalingo contro il Bologna. La classifica ed il fattore campo condizionano le proposte dei betting analyst che propongono l’1 a 2,85 distante dal 2 a 2,38 e con l’X che moltiplica per 3,45. Come sempre si può scommettere anche sul nome dell’eventuale marcatore soprattutto quando, nel caso del Napoli, può vantare il miglior attacco della serie A con ben ventinove gol fatti ed appena nove subiti, gli stessi della Roma. Victor Osimhen marcatore, suo il gol partita contro il Bologna, è il maggior indiziato a finire sul taccuino dell’arbitro ed è offerto a 2,65, con a seguire l’argentino Giovanni Simeone a 2,90, Gianluca Gaetano a Giacomo Raspadori a 3,10 ed il georgiano Khvicha Kvaratskhelia a 3,30 per quanto riguarda gli azzurri. Assente Dybala, il marcatore numero uno della Roma, occhi puntati su Tammy Abraham il cui gol moltiplica per 2,85 e Andrea Belotti per 3,20. A doppia cifra, a 22,00, infine, una rete del difensore del Napoli e della nazionale portoghese Rui Mario.