Evan Ndicka, nuovo difensore della Roma, cambia federazione. Dopo esser passato dall'Eintracht Francoforte ai giallorossi, per il centrale classe '98 un nuovo cambiamento per il proseguo della propria carriera. Il giudice Unico della Divisione dello status dei calciatori del FIFA Football Tribunal infatti ha confermato che in futuro potrà giocare con la Costa d'Avorio (paese originario della madre). Il nativo di Parigi, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Francia, si unirà dunque agli "Elefanti" con i quali potrà prendere parte anche alla prossima Coppa d'Africa. Ndicka aveva saltato l'ultimo impegno della Costa d'Avorio contro lo Zambia poiché sprovvisto del passaporto necessario. Adesso, dopo la decisione ufficiale, oltre a Mourinho anche il ct Gasset potrà godersi il suo nuovo difensore centrale.