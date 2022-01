Giorni finali del calciomercato invernale, la Roma è ancora a caccia del regista da regalare a Mourinho. Dopo essere sfumato Xhaka oggi i giallorossi si allontano anche da Ndombele. Il centrocampista francese, messo ai margini da Conte, sembra essere vicino al ritorno al Lione per sostituire Guimares ingaggiato dal Newcastle. I due club sarebbero vicini ad un accordo, gli Spurs hanno bloccato Bentancur e sarebbero disposti a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore anche il Milan ha provato a fare un’offerta per Ndombele. Le possibilità che venga nella capitale sono ridotte al minimo, Tiago Pinto in 24 ore dovrà provare a cedere Diawara e virare su un altro obiettivo.