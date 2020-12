Pellegrini, un passo avanti. L’azzurro si trova meglio a giocare alle spalle di Dzeko, Fonseca dovrà gestirlo perché gli serve anche a centrocampo. Con il nuovo anno si comincerà a parlare del suo rinnovo. Per la società è un punto di riferimento anche per il futuro. Il 2021 sarà un anno importante anche per la definitiva consacrazione di Lorenzo Pellegrini. Il contratto scade nel 2022, i dirigenti hanno già fatto sapere di essere disponibili a rinnovarlo, togliendo la clausola rescissoria di 30 milioni. Si legge sul Corriere dello Sport.