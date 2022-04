C'è anche Jerdy Schouten nella rosa di nomi che la Roma monitora per il centrocampo. A Trigoria si continua infatti a tenere d'occhio il profilo del giocatore del Bologna classe '97 per il mercato della prossima estate. Già accostato in passato ai ai giallorossi, Schouten ha un contratto col Bologna fino al 2024. Lo riporta TeleRadioStereo.