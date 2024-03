Roma, nessun problema per Dybala: giovedì ci sarà col Brighton

Paulo Dybala non ha nessun problema. La sostituzione di ieri durante Fiorentina-Roma a causa di un leggero affaticamento muscolare all'adduttore, ha gettato i tifosi nell'ansia per qualche minuto ma, come ha detto De Rossi in conferenza stampa, la sostituzione è stata fatta solo per precauzione visto che l'argentino non si fermava da tempo. La strategia ha funzionato, appena Paulo ha chiesto il cambio Daniele si è adoperato per accontentarlo e dopo la paura iniziale, oggi il responso da controlli definiti di prassi.



LE CONDIZIONI - Dybala sta benissimo, riferiscono da Trigoria. Oggi ha svolto lavoro di scarico con il resto della squadra e sarà pronto a giocare giovedì in Europa League contro il Brighton anche se non è escluso che parta inizialmente in panchina visto il largo vantaggio dell'andata. La Joya è risultato spesso decisivo in questi primi due mesi di De Rossi mettendo a referto 8 gol e 2 assist tra campionato e coppe. Anche ieri a Firenze l'azione del gol di Aouar parte dai suoi piedi. Seppur in una notte in cui la sua stella ha brillato meno.



IL FUTURO - Il suo futuro è ancora un'incognita, anche se sembra esserci la volontà di proseguire insieme. Decisivo sarà il ruolo svolto dal prossimo direttore sportivo che dovrà trovare la quadra per l'adeguamento contrattuale e la relativa eliminazione della clausola da 13 milioni valevole per l'estero. Attualmente l'ex juventino guadagna poco più di 4 milioni. E all'orizzonte cominciano a muoversi Barcellona e Arabia Saudita. Nel frattempo Dybala sembra aver trovato piena sintonia per De Rossi, anche lui in odore di rinnovo. Il tecnico sta valutando se concedergli un turno di stop, ma vista la sosta post Sassuolo potrebbe chiedere a Dybala un ultimo sforzo.