A due giorni dall'urlo strozzato di Nicolò Zaniolo e di tutto il pubblico dell'Olimpico, è ancora tempo di parlare di arbitri. E di arbitraggi. Contestati o contestabili, anche i cartellini gialli pesano per la Roma, la squadra che ha, numeri alla mano, più ammonizioni in Serie A. Come rivela ForzaRoma.info limitandoci alle prime venti posizioni di una speciale classifica dei più indisciplinati, i giocatori di José Mourinho sono addirittura cinque (il più ammonito Mancini con 9 gialli) mentre le altre si limitano a due - è il caso della Sampdoria con Morten Thorsby e Bartosz Bereszynski, nove gialli a testa, e del Venezia, Ethan Ampadu ne ha sette e Mattia Caldara sei. Zaniolo, infine, è l'attaccante con maggiori cartellini: 7 gialli e 2 rossi.