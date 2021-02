Lasi gode una bella vittoria sul campo, arrivata contro l': 3-0 netto e importante per umore e classifica, visto che la squadra diha superato la(che ha sempre da recuperare la partita d'andata contro il Napoli) e si è issata al terzo posto solitario. I giallorossi continuano con il loro cammino: in difficoltà di risultati con le grandi sì, ma senza problemi con chi la insegue in classifica. E in attesa del weekend, dove andrà a fare visita a Inzaghi a, in settimana arriveranno notizie importanti per il futuro.Non della panchina, neanche del campo ma... dell'outfit. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la nuova partnership con, pronta a prendere il posto di Nike: è stata l'ultima mossa di Francesco, direttore marketing che ha lasciato per motivi personali (e al momento la posizione è ancora vacante). Un accordo diverso da quello che scade con Nike, sia per cifre che per royalties.Quello conè stato risolto anticipatamente, come ha reso noto il comunicato dello scorso luglio: un accordo decennale (dalla stagione2013) che doveva scadere nele che prevedeva una base di 4 milioni di euro a stagione, più bonus, oltre a circaper quanto riguarda la fornitura di prodotti. Ora, coni ricavi saranno(bisognerà sottrarre circa 1 milione di euro, il costo di tutto il materiale tecnico per squadre, staff e dirigenti) ma le royalties saranno decisamente a favore della Roma: circa il 40% (con Nike era tra il 7,5% e il 12).