La Roma gioca stasera in amichevole contro lo Sporting Lisbona, ma non saranno i biancoverdi i primi avversari del Dybala giallorosso: come riporta Sky, infatti, l'argentino non è partito con la squadra in quanto non ha ancora firmato il contratto. Qualora arrivasse la firma entro la gara, l'argentino potrebbe raggiungere lo stadio in un secondo momento, ma non sarà della partita.