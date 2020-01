Niente operazione per Amadou Diawara. Dopo una serie di consulti, tra cui quello effettuato con il Professor Cerulli – che da ora lo seguirà -, la Roma ha deciso di procedere con la via della terapia conservativa, nonostante da Trigoria fossero di diverso parere. La speranza della Roma è ora di riaggregare il centrocampista guineano al gruppo già tra un paio di settimane per averlo in campo tra un mese. Previsti per la prossima settimana nuovi controlli.