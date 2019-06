La tardiva decisione Tas sul Milan è costata alla Roma quasi 3 milioni di euro. Come scrive La Repubblica, questo il prezzo delle rinunce alla tournée americana, cancellata per permettere alla squadra di partecipare ai preliminari di Europa League, e del ritiro a Pinzolo, organizzato e annullato nel giro di un mese: 2,3 milioni il prezzo della prima, mezzo milione di costi da restituire il secondo, in tutto 2,8 milioni in fumo. Senza più i biglietti dei preliminari con cui compensare la perdita.