Dopo aver incassato il no da parte della Corte d’appello federale, la Roma avrebbe facoltà di andare al terzo grado di giudizio rappresentato appunto dalla corte del Coni. I trenta giorni utili per presentare il secondo ricorso scadranno il pros­simo undici dicembre (venerdì) e ad oggi nessuna decisione, in un senso o nell’altro, era stata presa. Le voci di dentro di Trigoria, però, fanno sapere che, dopo la boccia­tura in appello, non c’è l’intenzio­ne di presentare un nuovo ricorso senza avere l’oggettiva possibilità di avere una chance di vincerlo. E viste le motivazioni della prima sentenza, in effetti non è che ci sia­no molte possibilità che la corte del Coni possa ribaltare la sentenza in modo da restituire alla squadra di Fonseca il punto conquistato sul campo a Verona nella prima giornata di campionato. Lo riporta il Romanista.