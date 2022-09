Nessuna pausa per la Roma durante il Mondiale in Qatar previsto tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Una delegazione giallorossa infatti è partita ieri con direzione Giappone, luogo nel quale la formazione di José Mourinho prenderà parte ad una vera e propria tournée durante il periodo di pausa per il Campionato del Mondo. Le date non sono ancora state ufficializzate ma presumibilmente gli uomini dello Special One raggiungeranno il Giappone tra la seconda metà di novembre e i primi di dicembre per un impegno che durerà circa 10 giorni.