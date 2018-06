Kostas Manolas è nel mirino del Chelsea. Il difensore greco della Roma ha una clausola da 38 milioni di euro e i Blues potrebbero decidere di esercitarla. La Roma, secondo La Gazzetta dello Sport, non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e la palla passerebbe proprio al centrale greco che, in caso di offerta da 38 milioni di euro, sarebbe l’artefice del proprio destino.

La Roma confida nella permanenza di Kostas e nel frattempo pensa al futuro. I giallorossi hanno in pugno William Bianda, difensore classe 2000 del Lens. Il giocatore ha già detto sì alla Roma, bisogna definire i dettagli con i francesi. L’eventuale arrivo di Bianda però non apre le porte a una partenza eccellente. E’ nelle intenzioni della Roma confermare i big della difesa, da Fazio a Manolas.