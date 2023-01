Nicolò Zaniolo ha detto no, e difficilmente la risposta cambierà. I dirigenti del Bournemouth hanno incontrato poco fa l'entourage del giocatore per provare a ottenere un sì dopo quello incassato dalla Roma. Sul piatto un contratto da oltre 4 milioni a stagione e la possibilità di aprire a una clausola liberatoria in caso di retrocessione. Ma Zaniolo è stato irremovibile. Un rifiuto a un club poco blasonato e troppo lontano dalla famiglia. Inutili i tentativi di convincimento da parte degli agenti e della stessa Roma. Dan Friedkin, molto arrabbiato, ha fatto sapere che Zaniolo rischia di essere messo ai margini della squadra fino a giugno. Un rischio grosso a 4 giorni ormai dalla fine del mercato. Poche le possibilità di successo su altri fronti: il Milan non può prenderlo a titolo definitivo, Tottenham e Arsenal non ci hanno mai pensato seriamente. Sfuma in questo modo anche Ziyech.