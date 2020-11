Anche il nome di José Boto può essere depennato dalla lista dei probabili direttori sportivi della Roma. Il ds dello Shakhtar Donetsk – che Fonseca conosce – era stato preso in considerazione dalla nuova dirigenza targata Friedkin, che aveva già portato avanti due colloqui con il portoghese a Londra e Zurigo. In mattinata i primi segnali di allontanamento da parte di Sergey Palkin, CEO del club ucraino: “José è felice e desideroso di continuare a lavorare allo Shakhtar”. Un altro nome da togliersi dalla mente, quindi, dopo che già quelli di Emenalo e Boldt erano usciti dall’orbita giallorossa. Ora c'è in ballo la candidatura di Sartori dell'Atalanta.