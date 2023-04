Moderato ottimismo in casa Roma per le condizioni fisiche di Paulo Dybala. L'attaccante argentino si è infortunato durante la partita persa ieri per 1-0 sul campo del Feyenoord. Dai primi accertamenti a cui è stato sottoposto non sono emerse lesioni muscolari.



I PROSSIMI IMPEGNI - Dybala salterà il posticipo di domenica sera in campionato con l'Udinese, ma potrebbe recuperare in tempo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì sempre allo Stadio Olimpico.