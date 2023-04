, GM della Roma intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha fornito importanti dichiarazioni nel pre partita dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord.“Io su Paulo devo dire che il futuro è giocare oggi. Mi dispiace un po’ che un club come la Roma è riuscita a prendere Dybala con tanta concorrenza, e tutti i giorni si discute sul suo futuro. Il calcio è il calcio, durante tutta la sessione di mercato possono succedere tante cose, ma penso che ci dobbiamo godere di più che abbiamo preso Dybala. Del futuro, non posso parlare neanche del mio. E’ il calcio.”“De Zerbi dice che è difficile allenare in Italia perchè ci sono tanti allenatori, ma io penso che voi avete tanta qualità ma guardate sempre al negativo. Dopo i gironi della Champions le squadre italiane non hanno subito un gol, il Napoli ieri uno. Ma fino a ora non solo le italiane sono andate avanti, ma non hanno subito gol. Le squadre italiane in Europa stanno facendo molto bene. In Serie A facciamo fatica perchè ci sono giornate dove giochiamo neanche dopo 72 ore di recupero, ma questo è il bello del calcio italiano. Noi facciamo il nostro percorso, sappiamo che è difficile ma noi vogliamo restare in entrambe le competizioni.”“Non voglio fare come la Ferrari, che fa tanta pole position e poi dopo non arrivo alla fine. Oltre agli scherzi, la situazione di Smalling non l’abbiamo mai nascosta: noi e il giocatore volevamo rimanere, non è ancora finita ma penso che la prossima settimana ci saranno novità. Su Aouar non è il momento opportuno per parlarne, è un giocatore che spesso viene affiancato alla Roma, è un grande giocatore, vediamo cosa succede in futuro.”“No”.“Il mister ha detto una cosa importante. Quella finale è quella finale. Nel calcio non viviamo nel passato, le squadre sono cambiate, specie il Feyenoord con nove giocatori. È una squadra forte che ha fatto scelte di mercato molto importanti, ma la Roma è cresciuta tanto, con ottime prestazioni europee e mi aspetto una prestazione importante, senza dimenticare che ci giocheremo la qualificazione la prossima settimana”.