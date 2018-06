Non solo Ziyech e Kluivert. C’è anche Berardi che preme per tornare con Di Francesco, ritenendo ormai chiusa la sua avventura al Sassuolo. Secondo Il Messaggero si sta studiando la formula giusta: il club emiliano è disposto a concedere il prestito ma con l’obbligo di riscatto. La Roma (che lavora per abbassare il riscatto sotto i 30) vuole il diritto.