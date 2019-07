Continua la ricerca della Roma di un centravanti. L'obiettivo principale del ds Petrachi resta Gonzalo Higuain, il quale però non sembra volersi muovere da Torino. E come riporta il Corriere dello Sport, l'alternativa principale al Pipita resta sempre Mariano Diaz del Real Madrid. L'ex Lione, chiuso dopo l'arrivo di Jovic, è in uscita, ed è valutato circa 30 milioni dai blancos. Anche l'ingaggio, che è di 2,5 milioni, è alla portata dei giallorossi