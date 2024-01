Roma, non solo Mourinho: in bilico anche il futuro di Lukaku

Futuro in bilico per Romelu Lukaku. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, senza qualificazione alla prossima Champions League, la Roma non sarebbe in grado di spendere i 43 milioni di euro richiesti dal Chelsea per il centravanti belga. Che sembra avere bisogno di riposare, ma non può farlo.